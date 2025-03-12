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Министр торговли США высказался о риске рецессии из-за политики пошлин Трампа

Министр торговли США Латник: пошлины того стоят, даже если приведут к рецессии
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Andrew Kelly/Reuters

Министр торговли США Говард Латник выступил за введение таможенных пошлин, даже если это приведет к рецессии. Глава профильного ведомства прокомментировал ситуацию в ходе интервью для телеканала CBS News.

По его словам, соответствующая политика администрации американского президента Дональда Трампа — это самое важное, что когда-либо происходило в стране.

«Она того стоит», — подчеркнул Латник, оценивая возможность рецессии в случае введения пошлин.

В то же время министр раскритиковал политику бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена и его команды в сфере экономики. Как сказал глава ведомства, угроза рецессии возникла именно из-за действий предыдущей администрации США.

«Политика пошлин приносит доходы. Она обеспечивает экономический рост, строятся заводы», — добавил он.

26 февраля Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в 25% на товары из стран — членов Европейского союза (ЕС). Белый дом должен объявить о принятии такого решения в скором времени, уточнил глава государства.

Позже в ЕС пообещали принять ответные меры. Ожидается, что они вступят в силу в середине апреля.

Ранее американский лидер предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы решить вопрос о взаимных пошлинах.

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