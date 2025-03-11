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Трамп предложил Канаде стать частью США для решения вопроса о взаимных пошлинах

Трамп: включение Канады в состав США привело бы к исчезновению всех пошлин
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах. Соответствующее обращение он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

В публикации говорится, что Канада установила 25% пошлины на электричество, поступающее в США. После этого американский лидер поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к уже имеющимся пошлинам (до 50%) на сталь и алюминий, которые американская сторона поставляет Канаде. Он подчеркнул, что соответствующая мера вступит в силу утром, 12 марта.

Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250% - 390% на различные молочные продукты США, поскольку они являются возмутительными.

«Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим заветным Пятьдесят первым штатом. Это заставило бы все пошлины и все остальное полностью исчезнуть», — добавил Трамп.

До этого телеканал CNN сообщил, что в Канаде стали продавать ящики с 1461 банкой пива, чтобы пережить второй срок Трампа. Авторы этой идеи из пивоварни Moosehead предложили клиентам выпивать каждый день по одной банке пива, чтобы справиться с неописуемыми эмоциями.

Ранее Трамп снова выступил с угрозами в адрес Канады.

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