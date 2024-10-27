Саакашвили призвал устраивать большие протесты в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию страны бойкотировать итоги выборов в парламент и устраивать большие протесты. С таким призывом он выступил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы — народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало!» — написал он.

До этого стало известно, что члены политического объединения «Единство — Национальное движение», в основе которого находится созданная Саакашвили партия «Единое национальное движение», не будут участвовать в работе парламента страны.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. На следующий день спикер однопалатного законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что после обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее Европарламент раскритиковал парламентские выборы в Грузии.