Киев отказался от новой версии «Минска»

В урегулировании конфликта Украина стремится к достижению долгосрочного справедливого мира, Киев не устроят соглашения в формате «Минск-3» и «Ялта-2». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2»», — заявил он.

Кроме того он назвал прошедшие переговоры в Саудовской Аравии историческими и добавил, что достичь урегулирования военного конфликта без иностранных партнеров было бы невозможно.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

В свою очередь издание Politico сообщило, что в рамках переговоров тема территориальных уступков не обсуждалась.

Ранее сообщалось, что в Кремле ждут информации от США по переговорам в Саудовской Аравии.