В Кремле ждут информации от США по переговорам в Саудовской Аравии

США проинформируют Россию о прошедших 11 марта в Саудовской Аравии американо-украинских переговорах, если понадобится, российский и американский президенты совершат телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам [переговоров], ознакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято. Мы исходим из того, что, как и было вчера сказано, [госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента по национальной безопасности Майк] Уолтц по различным каналам в эти дни проинформирует нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва также не исключает, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне, то есть, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Песков уточнил, что если такая потребность возникнет, то телефонные переговоры будут очень быстро организованы, имеющиеся каналы для диалога с американской стороной позволяют это сделать достаточно в сжатые сроки.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил переговоры стран с голливудскими фильмами.