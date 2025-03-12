Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли детали прошедших переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Politico: США и Украина на переговорах не обсуждали вопрос уступок территорий
close
Nathan Howard/Reuters

Представители США и Украины в рамках переговоров в Саудовской Аравии 11 марта не обсуждали вопрос о территориальных уступках. Об этом пишет американская газета Politico.

«Хотя (госсекретарь США Марко – прим. ред.) Рубио заявил перед встречей, что Украине необходимо будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, обе стороны не обсуждали это», — говорится в сообщении издания.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Кроме того, американский президент сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Позже выяснилось, что беседа состоится 14 марта.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Украиной продлились девять часов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами