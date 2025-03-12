СМИ раскрыли детали прошедших переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Politico: США и Украина на переговорах не обсуждали вопрос уступок территорий

Представители США и Украины в рамках переговоров в Саудовской Аравии 11 марта не обсуждали вопрос о территориальных уступках. Об этом пишет американская газета Politico.

«Хотя (госсекретарь США Марко – прим. ред.) Рубио заявил перед встречей, что Украине необходимо будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, обе стороны не обсуждали это», — говорится в сообщении издания.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Кроме того, американский президент сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Позже выяснилось, что беседа состоится 14 марта.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Украиной продлились девять часов.