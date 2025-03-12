На Украине заявили о готовности к обсуждению мира

Киев готов создать рабочую группу для обсуждения возможного перемирия с Россией. Для этого будет разработана дорожная карта прекращения огня, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, пишет РИА Новости.

«Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет», — сказал Сибига.

11 марта в Джидде прошла встреча представителей Украины и США. Первый раунд переговоров был посвящен обсуждению режима тишины на море и в небе, а также соглашению двух стран о редкоземельных ископаемых.

По итогам этой встречи украинская сторона согласилась принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и при условии, что РФ будет соблюдать это соглашение.

Власти США донесут эту информацию до России и объяснят, что ключом к достижению мира является взаимность в данном вопросе.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.