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Лавров сравнил переговоры стран с голливудскими фильмами

Сергей Лавров сравнил переговоры стран с «разборками» ковбоев в Голливуде
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Максим Блинов/РИА Новости

Переговоры между странами похожи на разборки ковбоев в фильмах Голливуда, где герои показывают особенный уровень взаимопонимания. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам.

Дипломат отметил, что не знает двух человек, чьи взгляды совпадали бы на 100%», то же справедливо в отношениях между государствами. По его словам, есть страны, у которых есть возможность сильно влиять на судьбу остального мира, поскольку обладают ядерным оружием.

Лавров добавил, что ядерные державы «несут на плечах особую ответственность», они не должны «кричать» друг на друга, а вместо этого им следует сесть за стол переговоров. Министр привел в качестве примера то, как в голливудских фильмах «разбирались между собой ковбои».

«Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать», — пояснил глава МИД России.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не примет присутствия войск стран НАТО на Украине.

Ранее Лавров напомнил, как возникла Украина.

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