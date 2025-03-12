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Трампа обвинили в попытке спасти свой имидж за счет «быстрого мира»

Миронов назвал «быстрый мир» Трампа показухой ради спасения имиджа
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Francis Chung - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos//Global Look Press

План урегулирования конфликта на Украине, который предлагает президент США Дональд Трамп, в реальности представляет собой его попытку спасти собственный имидж и американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он выразил уверенность, что так называемый «быстрый мир» является операцией по сохранению власти украинского лидера Владимира Зеленского.

«Ради чего? Ради спасения имиджа самого Трампа, антироссийского плацдарма на Украине, а также американского ВПК, которому всегда нужны миллиардные заказы», — подчеркнул политик.

По мнению Миронова, последние действия американских властей — это «банальная двухходовка», в рамках которой был «изгнан и возвращен блудный сын» в лице Зеленского. Он отметил, что конечной целью хозяина Белого дома является присвоение себе звания «миротворца всея Земли».

Тем временем РФ продолжает работу по достижению целей специальной военной операции, добавил председатель партии. Политик уточнил, что российскому руководству нет смысла отвлекаться «на игры в миротворцев».

4 марта администрация США объявила о приостановке всей военной помощи Украине. В Вашингтоне пояснили, что меры поддержки будут заморожены, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры американской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев сообщил о готовности принять предложение Вашингтона по введению режима прекращения огня на 30 дней. В совместном заявлении сторон говорилось, что на этом фоне США намерены возобновить обмен разведывательными данными с Украиной и оказание ей помощи в сфере безопасности.

Ранее в западных спецслужбах усомнились в готовности РФ пойти на компромисс по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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