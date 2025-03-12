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В Иране заявили, что пока не получили письмо Трампа по ядерной программе

Глава МИД Ирана: письмо Трампа по ядерной программе передадут в ближайшее время
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Reuters

Иранские власти еще не получили письмо президента США Дональда Трампа, касающееся ядерной программы Исламской Республики. Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Есть договоренность, что в ближайшее время его (письмо. — «Газета.Ru») доставит в Тегеран представитель одной из арабских стран», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

7 марта президент США заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу страны. Тогда же Трамп высказался категорически против появления ядерного оружия у Исламской Республики.

Кроме того, американский лидер пригрозил Тегерану последствиями в случае отказа от переговоров с Вашингтоном. При этом он не уточнил, какие именно шаги предпримет США в таком случае.

8 марта Хаменеи сообщил, что иранское руководство не намерено вести переговоры по ядерной программе, так как американские власти преследуют только собственные интересы. По его мнению, США пытаются сохранить свое доминирование в мире, а не обеспечить всеобщую безопасность.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Ирана сотрудничать с США в рамках ядерной программы.

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