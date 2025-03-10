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В Кремле прокомментировали решение Ирана по ядерной сделке с США

Песков: Иран самостоятельно формирует внешнеполитическую повестку
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал отказ иранских властей сотрудничать с США по ядерной программе.

На вопрос журналиста, как в Кремле видят предложение американского президента Дональда Трампа Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по иранской ядерной программе, Песков ответил, что Тегеран самостоятельно формирует позицию по внешнеполитическим вопросам.

«Иран — суверенная страна. <...> Ясно, что предстоят напряженные контакты. Понятно, что Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения. ... Мы со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, чтобы урегулировать ситуацию в мирное русло», — пояснил Песков.

До этого Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие», и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

После этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для решения ядерной проблемы Ирана.

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