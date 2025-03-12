В МИД России прокомментировали прошедшие в Саудовской Аравии переговоры Украины и США

Россия формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

«Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией», — подчеркнула дипломат.

Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью на английском языке трем блогерам из США по ситуации на Украине.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп допустил продолжение конфликта на Украине.