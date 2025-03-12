Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, угрожающий судьбам людей

Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал он.

Лавров добавил, что в интересах России защищать людей, которых украинские власти лишили их собственной истории.

В том же интервью Лавров заявил, что представители европейских стран хотят «поднять ставки» по вопросу Украины и готовят что-то, чтобы подтолкнуть президента США Дональда Трампа к агрессивным действиям против России.

Кроме того, Лавров раскритиковал действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, она мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации, чтобы отвлечь государства от больших финансовых трат на помощь украинской армии. Лавров также назвал фон дер Ляйен «фюрером».

Ранее Лавров заявил, что ядерные державы не должны кричать друг на друга.