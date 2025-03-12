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Лавров дал интервью американским блогерам

Захарова: глава МИД России Лавров дал интервью американским блогерам
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью на английском языке трем блогерам из США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, полное интервью дипломата будет опубликовано в 9 часов по московскому времени.

Захарова уточнила, что Лавров посвятил все интервью ситуации вокруг Украины, затронул вопросы от этимологии до современного состояния страны и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении.

Также министром были озвучены принципиальные подходы на основе тех установок, которые были даны президентом России Владимиром Путиным, добавила дипломат.

Также накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому агентству Bloomberg. Представитель Кремля заявил журналистам, что заявления чиновников стран Запада о том, что Россия якобы намеренно выдвинула «невыполнимые» требования по урегулированию конфликта на Украине, не соответствуют действительности.

Ранее Трамп заявил о планах поговорить с Путиным.

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