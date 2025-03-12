Лавров заявил, что ядерные державы не должны кричать друг на друга

Ядерным державам следует общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга. Об этом в ходе интервью с американскими блогерами Ларри Джонсоном, Марио Науфалом и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в мире существуют государства, действия которых могут оказать значительное влияние на судьбы других стран. Речь идет о ядерных державах, включая США и РФ, на которых лежит особая ответственность.

«Они должны не кричать друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться. Примерно, как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: «Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать», — подчеркнул дипломат.

Также министр прокомментировал сообщения о том, что РФ якобы отворачивается от азиатских и африканских государств. Лавров назвал подобную информацию «иллюзией».

6 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас на Украине идет прокси-война между ядерными державами. В связи с этим он выступил за скорейшее завершение вооруженного конфликта.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили риск столкновения ядерных держав.