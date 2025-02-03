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В Совфеде оценили шансы Джорджеску выиграть выборы президента Румынии

Пушков назвал неизбежной победу Джорджеску на президентских выборах в Румынии
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Победа Кэлина Джеорджеску на президентских выборах в Румынии выглядит неизбежной, но Евросоюз сделает все ради его проигрыша. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на опрос ТВ Румынии. Согласно исследованию, Джорджеску лидирует во втором туре выборов с 47% голосов, у его ближайшего конкурента — 16%.

«Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан — Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии», — написал Пушков.

В конце ноября прошлого года в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

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