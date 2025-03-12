Лавров раскрыл темы диалога Путина и Байдена на встрече в Женеве в 2021 году

Бывший президент США Джо Байден на встрече в Женеве в 2021 году с президентом России Владимиром Путиным признался, что начал переосмысливать абсолютизм демократии на фоне успехов РФ и Китая в борьбе с пандемией. Об этом в ходе интервью с американскими блогерами Эндрю Наполитано, Ларри Джонсоном и Марио Науфалом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США», — заявил он.

По словам Лаврова, в ходе встречи российской и американской сторон обсуждалось, что у каждого государства есть свобода действий и они могут решать, делать прививки или нет. Он добавил, что Байден в ходе разговора отметил, что Китай и Россия лучше всех справились с пандемией.

В ходе этой же беседы глава МИД РФ заявил, что смена администрации в США по результатам президентских выборов и приход к власти Дональда Трампа стали возвращением к нормальности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров дал интервью американским блогерам. По ее словам, Лавров посвятил все интервью ситуации вокруг Украины, затронул вопросы от этимологии до современного состояния страны и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении.

Ранее Лавров оценил возможность присутствия войск НАТО на Украине.