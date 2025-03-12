Лавров оценил возможность присутствия войск НАТО на Украине

Присутствие войск стран — членов НАТО на территории Украины под любым флагом и в любом качестве является угрозой для России. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведет против нас через украинцев путем прямого участия их военных. Мы знаем об этом», — заявил он.

Лавров добавил, что если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признает расширение НАТО, то для российской стороны их нахождение на территории Украины является угрозой.

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона не примет присутствие НАТО на украинской территории «ни при каких условиях». Помимо этого, Лавров подчеркнул, что слова о том, что ничего на Украине не должно происходить без участия Киева, противоречат тому, что сейчас все делается «против России без России».

В ходе этого же разговора он сообщил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона защитить всех «тремя или четырьмя ядерными боеголовками» является забавным. По словам Лаврова, французский лидер на данный момент пытается представить ситуацию так, будто бы президент РФ Владимир Путин не хотел выполнять Минские соглашения 2015 года.

Ранее Лавров заявил о нежелании Трампа предоставлять гарантии безопасности Украине.