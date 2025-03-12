Лавров раскрыл, к чему привела смена власти в США

Смена администрации в США по результатам президентских выборов и приход к власти Дональда Трампа стали возвращением к нормальности. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью с блогерами Марио Ноуфалом, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано.

Лавров подчеркнул, что происходящие сегодня процессы в Соединенных Штатах можно назвать «возвращением к нормальности».

До этого Мария Захарова сообщила, что Лавров дал интервью американским блогерам. Захарова уточнила, что Лавров посвятил все интервью ситуации вокруг Украины, затронул вопросы от этимологии до современного состояния страны и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении.

Также министром были озвучены принципиальные подходы на основе тех установок, которые были даны президентом России Владимиром Путиным, добавила дипломат.

Ранее Лавров оценил возможность присутствия войск НАТО на Украине.