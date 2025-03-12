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Лавров заявил о нежелании Трампа предоставлять гарантии безопасности Украине

Лавров: Трамп не хочет давать гарантии безопасности Украине при Зеленском
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять гарантии безопасности Украине, пока ее лидером является Владимир Зеленский. Об этом в ходе интервью с американскими блогерами Эндрю Наполитано, Ларри Джонсоном и Марио Науфалу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома выражал готовность предоставить гарантии безопасности тем странам, которые соответствуют критерию по вносимой в бюджет НАТО доле валового внутреннего продукта (ВВП).

«Но <...> Трамп не хочет предоставлять их Украине, возглавляемой Зеленским. У него свой взгляд на ситуацию, который он регулярно и прямо излагает. Эта война никогда не должна была начинаться», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что РФ признала Украину суверенным государством на основании соответствующей декларации от 1991 года и ее конституции. По словам Лаврова, вступление соседней страны в НАТО будет идти вразрез с данными документами.

«В ней (Декларации о государственном суверенитете Украины. — «Газета.Ru») говорилось о внеблоковом и нейтральном статусе государства. Также там было подтверждено и закреплено, что все права русских и всех других национальных меньшинств должны соблюдаться», — пояснил он.

Как сказал глава ведомства, подобные положения до сих пор можно найти в конституции Украины. Но, несмотря на это, с 2019 года власти страны приняли ряд законов, которые фактически привели к запрету русского языка.

7 марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лидеры европейских государств обсуждают возможность распространения пятой статьи Устава НАТО на Украину. Если решение будет принято, на Киев будут распространены те же гарантии безопасности, которыми пользуются страны — члены организации.

Ранее американский лидер исключил возможность применения пятой статьи Устава НАТО в отношении Украины.

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