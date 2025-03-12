Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая партия лидирует на выборах в Гренландии

Reuters: на выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия «Демократы»
close
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы». — прим. ред.), выступающая за проведение референдума о независимости, побеждает с 29,9% на выборах в Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Demokraatit, которая выступает за медленный подход к независимости от Дании, получила 30,4% голосов на выборах с более чем 90% подсчитанных бюллетеней», — говорится в статье.

В публикации говорится, что партия Naleraq («Веха». — прим. ред.), добивающаяся скорейшего обретения островом независимости, набрала 24,1%. На третьем месте по популярности находится партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество». — прим. ред.), у которой было 12 депутатских мандатов. На четвертом месте расположилась партия Siumut («Вперед». — прим. ред.), поддерживающая проведение референдума о независимости.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров.

Ранее в Гренландии продлили работу избирательного участка из-за рекордной явки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами