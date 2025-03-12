Стало известно, какая партия лидирует на выборах в Гренландии

Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы». — прим. ред.), выступающая за проведение референдума о независимости, побеждает с 29,9% на выборах в Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Demokraatit, которая выступает за медленный подход к независимости от Дании, получила 30,4% голосов на выборах с более чем 90% подсчитанных бюллетеней», — говорится в статье.

В публикации говорится, что партия Naleraq («Веха». — прим. ред.), добивающаяся скорейшего обретения островом независимости, набрала 24,1%. На третьем месте по популярности находится партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество». — прим. ред.), у которой было 12 депутатских мандатов. На четвертом месте расположилась партия Siumut («Вперед». — прим. ред.), поддерживающая проведение референдума о независимости.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров.

Ранее в Гренландии продлили работу избирательного участка из-за рекордной явки.