В Польше заявили о готовности возобновить поставки американского вооружения Киеву

Польша готова возобновить поставки американского вооружения Украине. Такое заявление сделал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

«Польша полностью готова к возобновлению передачи американской помощи Украине через логистический хаб в Ясенке»‎, — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, аэропорт, на территории которого находится хаб, сохраняет свои эксплуатационные возможности, так как продолжает получать помощь от других стран.

В начале марта этого года в Польше приостановили отправку американского вооружения на Украину.

Как писал портал onet.pl, ранее соответствующие грузы поступали в логистический хаб в городе Жешув и затем сразу отправлялись Киеву. Как сообщалось, после прекращения поставок их перенаправляют на базу, где дислоцируется 82-я воздушно-десантная дивизия Вооруженных сил США.

По словам неназванного работника польского логистического хаба, там американское оружие и боеприпасы «должны ждать дальнейшего решения» Вашингтона по оказанию помощи украинским войскам.

В свою очередь, журналисты выяснили, что прибывающие в Жешув военные грузы из других западных стран по-прежнему отсылаются в зону конфликта.

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.