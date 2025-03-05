В Польше приостановили отправку американского вооружения на Украину

Предназначенные для Украины оружие и боеприпасы, прибывающие в Польшу из США, перестали отсылаться в зону конфликта. Об этом пишет портал onet.pl.

В материале уточняется, что до сих пор соответствующие грузы поступали в логистический хаб в городе Жешув и затем сразу отправлялись Киеву. Но теперь их перенаправляют на базу, где дислоцируется 82-я воздушно-десантная дивизия Вооруженных сил США.

По словам неназванного работника польского логистического хаба, здесь американское оружие и боеприпасы «должны ждать дальнейшего решения» Вашингтона по оказанию помощи украинским войскам.

В свою очередь, журналисты выяснили, что прибывающие в Жешув военные грузы из других западных стран по-прежнему отсылаются в зону конфликта.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.