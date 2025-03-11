The Hill: Трампа из-за Украины осудит не только история но, возможно, и МУС

Президента США Дональда Трампа и его сторонников за проводимую политику по Украине осудит не только история, но, возможно, и Международный уголовный суд (МУС) как соучастников преступлений против Киева. Об этом пишет газета The Hill.

«Трампу и его подчиненным и сторонникам, конечно, все равно, но история их строго осудит. Как, возможно, в какой-то момент, и Международный уголовный суд», — говорится в тексте.

По мнению автора, аргументы Трампа, оправдывающие «насилие в отношении невинных украинцев» тем, что он стремится склонить Киев за стол переговоров с Россией, не снимают с него обвинений как соучастника преступлений.

Соединенные Штаты не подписывали Римский статут – устав МУС, и не признают его юрисдикцию.

6 февраля Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан Соединенных Штатов, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее политолог раскрыл одно неудачное решение Трампа в отношении России.