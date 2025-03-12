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В США пригрозили России санкциями в случае отказа от перемирия на Украине

Сенатор Грэм: если Россия откажется от перемирия, США введут суровые санкции
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Nathan Howard/Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что если Россия откажется от предложенного перемирия в конфликте на Украине, то Вашингтон применит «самые суровые санкции». На странице в соцсети Х он написал, что Москве «давно пора почувствовать острую экономическую боль».

«Я очень рад слышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. <…> Если Россия откажется, мы должны применить к ней самые суровые санкции. Я введу санкции, утвержденные конгрессом, которые не только повлияют на Россию, но и санкции и тарифы в отношении стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран», — написал Грэм.

По его мнению, России «давно пора почувствовать острую экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину».

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.

Ранее министр обороны Франции отказался демилитаризировать Украину.

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