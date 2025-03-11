Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг призывы к демилитаризации Украины и заявил, что хорошо вооруженная армия республики станет важной частью будущей архитектуры безопасности континента. Об этом пишет The Guardian.

По словам министра, Европа должна отвергнуть призывы к демилитаризации Украины. Он также указал, что Франция «откажется от какой-либо демилитаризации украинской армии».

Он также призвал «тщательно планировать» любое возможное прекращение огня на Украине, поскольку у России якобы есть опыт «несоблюдения подобных договоренностей».

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о необходимости довести Украину до демилитаризации и денацификации, чтобы обеспечить безопасность России. Он также подчеркнул недопустимость членства республики в НАТО или любом другом военном союзе, направленном против Москвы.

Ранее Украину предупредили о выборе между «катастрофой» и «ужасом» при отказе от перемирия.