Россияне рассказали, кого считают виновным в конфликте между Трампом и Зеленским

Новости Mail: большинство россиян сочли Зеленского виновным в ссоре с Трампом

Большинство опрошенных россиян назвали украинского лидера Владимира Зеленского виновником конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новостей Mail, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 59% участников опроса возложили ответственность за скандал на Владимира Зеленского. 5% сочли, что инициатором перепалки выступил Трамп. Еще 17% опрошенных россиян полагают, что лидеры виновны в равной степени.

О влиянии внешних факторов и давлении других стран как причине конфликта заявили 11% респондентов. Вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса виновником перепалки сочли 3%, еще 4% россиян затруднились ответить.

28 февраля Трамп и Зеленский провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, в ходе беседы президент США упрекнул коллегу в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.

Впоследствии американская администрация приняла решение приостановить всю военную помощь Украине. Как объяснили в Белом доме, этот шаг связан с необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что в Киеве опасались серьезных последствий от США после ссоры Зеленского и Трампа.