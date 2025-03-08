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В Киеве опасались серьезных последствий от США после ссоры Зеленского и Трампа

WP: после ссоры Трампа и Зеленского в Киеве боялись санкций со стороны США
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Brian Snyder/Reuters

После ссоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме в Киеве боялись, что Вашингтон введет против республики санкции. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и... [Зеленский] был очень нервным», — заявил бывший украинский чиновник в беседе с газетой.

По словам другого источника WP, потенциальные санкции могли бы ослабить позиции Владимира Зеленского больше, чем прекращение военной помощи.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Британии заявили о недовольстве сигналами, которые Трамп посылает Путину.

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