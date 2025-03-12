Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, что грозит РФ при отказе от условий США

Американист Дубравский: отказ России от условий США приведет к новым санкциям
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Если Россия откажется от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине, то она может столкнуться с новыми санкциями. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«[США] будут давить санкциями, например, санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран», — сказал эксперт.

Дубравский добавил, что также США в качестве ответных мер могут увеличить объем военной помощи Украине.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, речь пойдет о введении режима прекращения огня.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами