Американист объяснил, что грозит РФ при отказе от условий США

Если Россия откажется от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине, то она может столкнуться с новыми санкциями. Об этом «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«[США] будут давить санкциями, например, санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран», — сказал эксперт.

Дубравский добавил, что также США в качестве ответных мер могут увеличить объем военной помощи Украине.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, речь пойдет о введении режима прекращения огня.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.