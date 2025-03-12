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Ермак заявил о готовности украинских властей встречаться с представителями США где угодно

Ермак: Украина готова встречаться с представителями США где угодно
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Global Look Press

Украина, чтобы сохранить отношения с Соединенными Штатами, готова продолжать контакты с представителями Вашингтона в любом месте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом сообщает телеканал «Рада».

Чиновник, комментируя итоги переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США, выразил надежду на продолжение контактов. Ермак предположил, что встречи будут продолжаться и в Соединенных Штатах, и на Украине, и в других местах.

По словам чиновника, на прошедших в Джидде переговорах Киев и Вашингтон подтвердили статус партнерских отношений.

Ермак заявил, что Украина и США подпишут двустороннее соглашение по полезным ископаемым тогда, когда американская сторона сочтет это удобным.

11 марта состоялась встреча делегаций Украины и США. Она началась около полудня и продолжалась более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

Ранее Ермак подвел итоги переговоров США и Украины.

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