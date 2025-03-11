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Ермак подвел итоги переговоров США и Украины

Ермак: США отменили паузу в предоставлении Украине разведданных
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп выступает против одного требования России по Украине.

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