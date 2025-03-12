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Трамп заявил, что США не хотят больше тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине

Трамп: США не хотят больше тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Киева
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Nathan Howard/Reuters

Вашингтон больше не хочет тратить сотни миллиардов долларов на оказание помощи Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Соединенные Штаты стремятся прежде всего содействовать прекращению боевых действий на Украине. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Америка больше не желает раздавать сотни миллиардов долларов. Трамп указал, что США уже потратили на помощь Украине $350 млрд.

Президент США отметил, что вооруженного конфликта на Украине никогда не случилось бы, если бы он в предыдущие четыре года возглавлял Белый дом.

11 марта Трамп выразил надежду, что в конфликте на Украине уже в ближайшие дни произойдет полное прекращение огня.

В тот же день портал Clash Report со ссылкой на «осведомленные источники» сообщил, что Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Украине якобы с условием, что ВСУ будут применять его только для защиты.

Ранее Трамп раскрыл сроки переговоров США и России по Украине.

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