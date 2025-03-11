США возобновили поставки оружия Украине, но с одним условием

Clash Report: США возобновили поставки оружия Украине, но только в целях обороны

Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Украине якобы с условием, что ВСУ будут применять его только для защиты. Об этом сообщает портал Clash Report со ссылкой на «осведомленные источники».

»США согласились поставлять Украине обычные боеприпасы при условии, что вся помощь будет предоставляться «исключительно в целях обороны», — указано в сообщении.

11 марта стало известно, что Вашингтон возобновил обмен разведывательными данными с Киевом, а также помощь в сфере безопасности. Это стало одним из итогов переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Кроме того, украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте президента Украины Владимира Зеленского говорится, что власти Штатов донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз поддержал установление перемирия на Украине.