Президент США заявил о надежде на прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что в конфликте на Украине уже в ближайшие дни произойдет полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, когда можно ожидать полного прекращения огня на Украине, Трамп заявил, что надеется на наступление перемирия в течение следующих нескольких дней. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть прекращение огня. По его словам, на завтрашней встрече с представителями России могут произойти «отличные обсуждения».

11 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе состоится технический раунд переговоров США и Украины о режиме прекращения огня на территории республики.

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии длились девять часов. По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.