Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент США заявил о надежде на прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни

Трамп: надеюсь, что прекращение огня на Украине наступит в ближайшие дни
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что в конфликте на Украине уже в ближайшие дни произойдет полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, когда можно ожидать полного прекращения огня на Украине, Трамп заявил, что надеется на наступление перемирия в течение следующих нескольких дней. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть прекращение огня. По его словам, на завтрашней встрече с представителями России могут произойти «отличные обсуждения».

11 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе состоится технический раунд переговоров США и Украины о режиме прекращения огня на территории республики.

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии длились девять часов. По итогам встречи украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами