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В Белом доме заявили о готовности Украины прекратить боевые действия

Советник Трампа: Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры
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Saul Loeb/Reuters

Украина подтвердила свою готовность остановить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, чьи слова передает РИА Новости.

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров», – отметил Уолтц.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп постоянно поддерживает дипломатические усилия для разрешения конфликта.

11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры между Украиной и США. От украинской стороны на встрече присутствуют глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию представляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией по переговорам представителей США и Украины, которые сегодня проходят в Саудовской Аравии.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.

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