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В Евросоюзе призвали готовиться к войнам с РФ

Еврокомиссар Кубилюс призвал страны Евросоюза готовиться к войнам
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Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссия призвала страны Европейского Союза готовиться к потенциальным конфликтам с целью предотвращения войны. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс из Литвы, сообщает ТАСС.

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – подчеркнул Кубилюс, отметив, что Россия якобы может быть готова к вооруженному противостоянию с НАТО в течение пяти лет или даже раньше.

При этом он не уточнил, ради чего России может понадобиться такой конфликт, а только утверждал, что вся Европа якобы находится под угрозой российской агрессии, и все страны региона рассматриваются как прифронтовые.

Сегодня финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европа находится на пороге войны с Россией. Он подчеркнул, что команда президента США Дональда Трампа только начинает процесс восстановления связей с Россией, в то время как многие государства Европы находятся на первых этапах вовлечения в конфликт с Москвой.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

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