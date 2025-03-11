В МИД РФ не исключили контакты с США в ближайшие несколько дней

Захарова допустила контакты представителей России с США в ближайшие дни

Российская сторона не исключает возможности контактов с представителями США в ближайшие дни. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала представитель МИД РФ.

Заявление было сделано после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта.

11 марта состоялись переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча продлилась девять часов.

По итогам переговоров украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп анонсировал переговоры с Путиным.