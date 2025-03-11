Туск заявил, что США и Украина сделали важный шаг к миру

Туск приветствовал прогресс, достигнутый в переговорах между Украиной и США

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал прогресс, достигнутый в мирных переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Barron.

«Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира», — отметил политик.

11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией по переговорам представителей США и Украины, которые сегодня проходят в Саудовской Аравии.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Украины прекратить боевые действия.