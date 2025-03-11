Европа находится на пороге войны с Россией. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа находится на начальной стадии процесса возобновления отношений с Россией, в то время как большая часть стран Европы – «на начальной стадии вступления в войну» с Москвой.

Накануне швейцарский портал Neue Zuercher Zeitung писал, что Франции, Великобритании и Польше нужно сформировать новый оборонительный союз против России, который станет ядром европейской обороны. По мнению автора, современная «Антанта» должна состоять из Франции, Британии и Польши, «которая не только перевооружилась, но и, как сильнейшая сухопутная армия в Европе, стала центром сопротивления русскому империализму».

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.