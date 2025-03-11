Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии завершились

Американская и украинская делегации закончили переговоры в Саудовской Аравии, посвященные завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным журналистов, стороны представят заявление, в котором будет пересказана суть переговоров. Кроме того, отмечается, что второго дня встречи не будет.

Встреча состоялась 11 марта в Эр-Рияде. Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО поддержал усилия Трампа в переговорах по Украине.