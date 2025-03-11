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Стало известно о ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии

АFP: переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии проходят хорошо
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Saul Loev/Reuters

Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии проходят «хорошо». Об этом сообщает украинский Telegram-канал «РБК-Украина» со ссылкой на данные агентства AFP.

«Переговоры проходят хорошо, были обсуждены многие вопросы», — заявил неназванный украинский чиновник.

До этого украинское издание «Общественные новости» («Суспільне новини») со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, писало, что первый раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе.

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ушли от прямого ответа на вопрос о ходе переговоров с Украиной.

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