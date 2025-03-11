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В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США

Переговоры между Украиной и США начались в саудовской Джидде

Переговоры между делегациями Украины и США начались в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщает украинское министерство иностранных дел.

Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров, как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 марта Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине зависит от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

До этого агентство Reuters сообщало, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, Вашингтон хочет прояснить, изменилась ли позиция Киева после конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.

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