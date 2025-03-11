В Белом доме ушли от прямого ответа на вопрос о ходе переговоров с Украиной

Уолтц: США и Украина продвигаются в переговорах в Джидде

Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с Украиной. Об этом в разговоре с телеканалом CNN заявил помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

«Мы продвигаемся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.