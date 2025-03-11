Небензя: ЕС стал апологетом войны и хочет помешать диалогу США и РФ по Украине

Евросоюз стал апологетом войны и прилагает усилия, чтобы помещать диалогу Вашингтона и Москвы по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

«Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине», — сказал дипломат.

25 февраля Небензя заявил, что Европа является единственным игроком на международной арене, желающим продолжения украинского конфликта. По его словам, ставшая на рельсы милитаризма Европа в одиночку желает продолжения войны и противится всем инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Небензя обратил внимание на то, что цель европейской дипломатии в настоящее время состоит в том, чтобы «продлить как можно дольше агонию киевского режима в надежде, что этот режим сможет ослабить Россию». Дипломат добавил, что это «несбыточная иллюзия».

Ранее российский дипломат заявил, что Евросоюз больше не будет существовать в прежнем виде.