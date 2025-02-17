Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя обвинил европейских дипломатов в оторванности от реальности

Небензя: европейские дипломаты демонстрируют полную оторванность от реальности
close
MFA Russia/Global Look Press

Европейские дипломаты в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН продемонстрировали полную оторванность от реальности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Сегодня своими выступлениями они [европейские дипломаты] лишний раз красочно продемонстрировали полную оторванность европейской дипломатии от реальности и ее неспособность к какому-либо анализу», — отметил он.

Небензя обратил внимание на то, что цель европейской дипломатии в настоящее время состоит в том, чтобы «продлить как можно дольше агонию киевского режима в надежде, что этот режим сможет ослабить Россию». Дипломат добавил, что это «несбыточная иллюзия».

В начале февраля исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил, что Евросоюз, каким многие россияне его помнят по прошлым годам, прекратил свое существование. Соответствующий вывод основывается на анализе имеющихся тенденций, подчеркнул он. Логвинов добавил, что так называемая российская угроза сегодня выгодна европейской бюрократии, придерживающейся глобалистских взглядов.

Ранее глава евродипломатии заговорила о нападении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами