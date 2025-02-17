Европейские дипломаты в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН продемонстрировали полную оторванность от реальности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Сегодня своими выступлениями они [европейские дипломаты] лишний раз красочно продемонстрировали полную оторванность европейской дипломатии от реальности и ее неспособность к какому-либо анализу», — отметил он.

Небензя обратил внимание на то, что цель европейской дипломатии в настоящее время состоит в том, чтобы «продлить как можно дольше агонию киевского режима в надежде, что этот режим сможет ослабить Россию». Дипломат добавил, что это «несбыточная иллюзия».

В начале февраля исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил, что Евросоюз, каким многие россияне его помнят по прошлым годам, прекратил свое существование. Соответствующий вывод основывается на анализе имеющихся тенденций, подчеркнул он. Логвинов добавил, что так называемая российская угроза сегодня выгодна европейской бюрократии, придерживающейся глобалистских взглядов.

Ранее глава евродипломатии заговорила о нападении России.