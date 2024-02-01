Дипломат заявил, что Евросоюз больше не будет существовать в прежнем виде

Евросоюз, каким многие россияне его помнят по прошлым годам, прекратил свое существование. Таким мнением поделился исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в экспертной колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

«Прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет», — убежден он.

Логвинов отметил, что соответствующий вывод основывается на анализе имеющихся тенденций.

Дипломат также подчеркнул, что так называемая российская угроза сегодня выгодна европейской бюрократии, придерживающейся глобалистских взглядов.

Тем временем лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, лидеры стран ЕС опасаются столкновения с Россией в случае ее победы в конфликте с Украиной, из-за чего европейцы усиливают давление на Венгрию, которая блокирует финансирование Киева.

Как заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо, выделяемые деньги пойдут на оружие и выплаты учителям Украины.

Также в качестве одной из мер поддержки Европейский союз намерен еще на один год продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины, приняв при этом меры по защите европейских аграриев.

Ранее сообщалось, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов.