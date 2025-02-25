Европа является единственным игроком на международной арене, желающим продолжения украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, ставшая на рельсы милитаризма Европа в одиночку желает продолжения войны и противится всем инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

24 февраля, в трехлетнюю годовщину начала специальной военной операции, Европейский союз принял 16-й пакет антироссийских санкций, направленный на «жизненно важные секторы российской экономики». Европейцы усилили ограничения, касающиеся перевозки грузов, импорта и экспорта товаров в Российскую Федерацию, банковской сферы, в том числе использования SWIFT. Теперь в Евросоюзе не смогут работать еще восемь российских СМИ. Также под санкции попали известные россияне и крупные бизнесмены.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о своей инициативе по усилению военной поддержки Украины в 2025 году.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.