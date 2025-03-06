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Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США

Рютте заявил, что «осторожно оптимистичен» в вопросе переговоров США и Киева
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что «осторожно оптимистичен» относительно дальнейших переговоров США и Украины. Его слова передает ТАСС.

«Поддержка должна продолжаться. Поэтому я приветствую то, что США и Украина в настоящее время обсуждают путь вперед и то, как разрешить сложности... Я осторожно оптимистичен относительно того, что это приведет к хорошим результатам», — отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося в Белом доме. Он заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом не соответствовала ожиданиям, и выразил готовность исправить ситуацию. Украинский лидер подчеркнул, что хочет двигаться под руководством Трампа к достижению мира.

После этого заявления Зеленского директор ЦРУ Джон Рэтклифф допустил, что США вскоре возобновят военную помощь Киеву, а также начнут вновь делиться с Украиной разведданными. По мнению главы ЦРУ, Трамп такими действиями хотел посмотреть, готов ли президент Украины к мирным переговорам. Рэтклифф считает, что признание Зеленским вины и готовность исправить ситуацию, дали главе Белого дома ответ на волнующий его вопрос.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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