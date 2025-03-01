Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Би-би-си призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом.

Глава альянса назвал перепалку между политиками в Белом доме «достойной сожаления».

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией, — сказал Рютте.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее сообщалось, чем обернется для ВСУ скандал в Вашингтоне.