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В МИД заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта

Захарова: членство Украины в НАТО приведет к резкой эскалации конфликта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе приведет к резкому усилению напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

«Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности», — сказала Захарова на брифинге.

На днях глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО.

До этого генсек НАТО Марк Рютте исключил возможность включения вопроса о членстве Украины в НАТО в любое соглашение о прекращении конфликта, оставив открытым обсуждение этой темы в будущем.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности уйти в отставку в обмен на гарантии членства страны в Альянсе.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна забыть о НАТО.

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